زيادة طفيفة في نشاط شركات منطقة اليورو في أكتوبر

أفاد مسح اليوم أن نشاط الشركات في منطقة اليورو زاد على نحو طفيف في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي انكمش فيه الطلب مما سيشكل قراءة مخيبة للتوقعات لرئيس البنك المركزي المنتهية ولايته ماريو دراجي.

وفي سبتمبر ، خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى سلبي أكثر وقال إنه سيستأنف برنامجه لشراء السندات إلى أجل غير مسمى لخفض تكاليف الإقراض وتحفيز الاستثمار والنمو في منطقة اليورو.

لكن القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في أكتوبر تشرين الأول تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر حتى الآن على الشركات في القطاع الخاص.

وسجلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، 50.2 وهو ما يزيد قليلا على القراءة النهائية لشهر سبتمبر أيلول البالغة 50.1 وهي أقل قراءة منذ أكثر من ستة أعوام لكنه لا يزال قريبا من مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل من توقعات بأن يسجل المؤشر 50.3 في مسح أجرته رويترز.

وزاد مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو إلى 51.8 مقارنة مع 51.6 في سبتمبر أيلول وهي أدنى قراءة منذ بداية العام. وتوقع خبراء اقتصاد أن يسجل 51.9.

ونظرا للصورة القاتمة المستقاة من المسح تراجع التفاؤل بين شركات الخدمات إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2013. وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 56.5 من 58.6.