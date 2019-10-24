بنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" يسجل خسارة في الربع الثالث من 2019

أعلن مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" تسجيل خسارة صافية في الربع الثالث من العام الجاري، جرّاء تخصيص مبالغ كبيرة لتعويض المتعاملين على خلفية فضيحة مصرفية كبرى في بريطانيا.

وسجّل المصرف خسارة بعد احتساب الضرائب بلغت 315 مليون جنيه استرليني (407 ملايين دولار أو 366 مليون يورو) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، مقارنة بربح صافي بقيمة 448 مليون جنيه استرليني في الربع الثالث من العام 2018.

وخصص المصرف 900 مليون جنيه استرليني إضافيين للتعويض عن تلاعب حصل في تسويق وثائق التأمين بعدما ازدادت المطالبات قبل حلول مهلة نهائية في اغسطس.

وفي اغسطس، أفادت الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي أن الجهات المقرضة في بريطانيا دفعت 36 مليار جنيه استرليني للتعويض عن فضيحة طرح منتجات "تأمين القروض" وسوء بيعها منذ بداية العام 2011، عندما خسرت المصارف طعنًا لدى المحكمة العليا ضد تشديد نظم التأمين.

وتحملت مجموعة "لويدز" المصرفية نحو نصف هذا المبلغ.