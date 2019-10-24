شركة تابعة لـ "المملكة القابضة" تشتري كامل حصص "الحكير" في "المركز التجاري المحدودة"

أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة المملكة للإستثمار والتطوير) "مساهمه مقفلة" والتي تمتلك حصص أغلبية في شركة المركز التجاري المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة لمذكرة تفاهم ملزمة مع شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير و شركاه "شركة مساهمة عامة في سوق المال السعودي" لشراء كامل حصصها في شركة المركز التجاري المحدودة بمقابل نقدي.

وأوضحت الشركة أن الطرفان اتفقا على أن المقابل المستحق الدفع من قِبل شركة المملكة للاستثمار والتطوير هو مقابل نقدي بعد خصم كافة المستحقات الإيجارية على المعارض التجارية الحالية والإتفاق على إضافة مساحات تأجيرية إضافية للشركات التابعة لشركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه وإنهاء لكافة القضايا أو المعلقات قانونية حتى تاريخ الإتفاقية.