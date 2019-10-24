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أخبار الشركات- محلية

أرباح "زهرة الواحة" ترتفع 57 % خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة زهرة الواحة للتجارة إلى 14.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 9.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 57%.

وبلغ الربح التشغيلي 19.3 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 14 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 37%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 23.5مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 17.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 35%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 34 مليون ريال، مقابل 21.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 58.4%.

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