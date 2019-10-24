"صدق" تسجل خسائر بـ 4.3 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 4.3 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 8.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 51%.

وبلغت الخسارة التشغيلية 2.3 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسائر بـ 4.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 53%.



وبلغ اجمالي الربح 8.8 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 7.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 21%.

بينما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 3 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 9.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 69%.