الصين تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021.

وأعلن الفيفا أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021 وأشار جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في أبريل الماضي إلى أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في آسيا رغم المعارضة الأوروبية.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحفيا "هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

"(البطولة) الجديدة ستكون بطولة... يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية. ستضم 24 فريقا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو".