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أخبار اقتصادية- عالمية

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بوتيرة أبطأ وسط الحرب التجارية

(د ب أ)

نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ في الربع الثالث، وسط الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.
وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4ر0% عن الربع السابق.
وتوسع الاقتصاد بنسبة 2% كما توقعت دراسة استقصائية أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء.
وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد سوف ينمو أقل من توقعاته بنسبة 2ر2% لهذا العام. وقال محافظ البنك لي جو يول، إن الحرب التجارية ربما قلصت النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية 4ر0 نقطة مئوية هذا العام.
 

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