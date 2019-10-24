نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ في الربع الثالث، وسط الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.
وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4ر0% عن الربع السابق.
وتوسع الاقتصاد بنسبة 2% كما توقعت دراسة استقصائية أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء.
وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد سوف ينمو أقل من توقعاته بنسبة 2ر2% لهذا العام. وقال محافظ البنك لي جو يول، إن الحرب التجارية ربما قلصت النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية 4ر0 نقطة مئوية هذا العام.
اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بوتيرة أبطأ وسط الحرب التجارية
نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ في الربع الثالث، وسط الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.
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