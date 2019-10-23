"تويوتا" تستعرض

أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور، داخل سيارة ذاتية القيادة، يستعرض مواصفاتها وإمكانياتها أمام زوار معرض طوكيو للسيارات."رويترز"
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