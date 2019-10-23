أنت هنا

أحداث في صور

"تويوتا" تستعرض

«الاقتصادية» من الرياض

أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور، داخل سيارة ذاتية القيادة، يستعرض مواصفاتها وإمكانياتها أمام زوار معرض طوكيو للسيارات."رويترز"

إنشرها

سمات

تويوتا سيارة ذاتية القيادة معرض طوكيو للسيارات

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور