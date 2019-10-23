الفضلي : المحافظة على البيئة تمثل هدفا رئيسا لرؤية السعودية 2030

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن السعودية تولي الشأن البيئي اهتماما كبيرا على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. مبينا أن المحافظة على البيئة تمثل هدفا رئيسا في رؤية المملكة (2030) التي توازن بين تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والمحافظة على سلامة البيئة واستدامة مواردها.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة في كلمته الافتتاحية لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ (56) الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم برئاسته إن المملكة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التنفيذية للإدارة المستدامة للنظم البيئية حيث اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن (64) مبادرة كما أنشئ صندوق للبيئة و 5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد والالتزام البيئي والتنوع الإحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإدارة النفايات.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حاليا وبشكل حثيث على اعتماد مشروع نظام شامل للبيئة يتوافق مع الاتفاقيات البيئية والتوجهات الدولية ولدعم أهداف وبرامج التنمية المستدامة في القطاعات كافة. مشيرا إلى أن هذا النظام يتضمن موارد تعنى بالمحافظة على البيئة بجميع أشكالها وتتبنى أسس وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع والأنشطة التنموية.

وشدد على أن حماية البيئة تتطلب من الجميع المشاركة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال. لافتا النظر إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة سيظل مصدرا مهما بنتائجه المتتالية للمشاركة في المحافل الدولية التي تُعنى بالقضايا البيئية برؤية متجانسة وإستراتيجية مدروسة وبأهداف محددة تعبر عن مواقف الدول الأعضاء إزاء القضايا البيئية والحلول المقدمة للحد من التلوث وضمان حمايتها من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة في ختام كلمته عن أمله في أن تكون مداولات اللجنة الفنية للبيئة في دورتها الـ (21) التي اجتمعت في الأيام الماضية قد توصلت إلى نتائج عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع بهدف المحافظة على البيئة في الدول العربية.