خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة كسفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من : مامادو سانو سفير غينيا بيساو ومحمد خليل سفير المالديف وستافروس افجوستيديس سفير قبرص وعبدالرزاق عبدالوهاب سفير ماليزيا ونيكلاس تروفيه سفير السويد وأبوبكر سوكوتو سفير النيجر ووينغ تشاو سفير سنغافورة وماتيا بريفولشيك سفير سلوفينيا وأحمد فاروق سفير مصر وآنا ميلينا دي سفير كولومبيا.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في السعودية وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم. متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم. بدورهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين معبرين عن سعادتهم باستقباله لهم وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة والرقي بها في مختلف المجالات. وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية وخالد العباد رئيس المراسم الملكية وفهد العيسى رئيس الديوان الملكي والفريق أول ركن سهيل المطيري رئيس الحرس الملكي وعزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم.