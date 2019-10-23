العلاوة الفورية لخام عمان تقفز إلى 3.92 دولار للبرميل

أظهرت حسابات لرويترز وبيانات لرفينيتيف أيكون أن العلاوة الفورية لخام عمان في بورصة دبي للطاقة فوق الأسعار المعروضة لخام دبي قفزت إلى 3.92 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، وهي الأعلى منذ 2014 على الأقل. وكانت علاوة خام عمان 3.57 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي أمس الثلاثاء.