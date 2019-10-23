انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 19% في 8 أشهر

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19 % في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 1.628 مليار دينار (2.29 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الأربعاء.

وكانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية أغسطس 2018 نحو 2.01 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.