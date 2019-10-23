خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.

وقام بتسليم الرسالة الشيخ صباح الحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الكويت خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه.

ونقل الشيخ صباح الحمد لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير الكويت فيما أبدى الملك تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية.

كما حضره من الجانب الكويتي الشيخ علي الخالد سفير الكويت لدى السعودية وأحمد الشريم المستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من المسؤولين.