هونج كونج تعتزم منح شركات السياحة المحلية حوافز نقدية لتوزيعها على السائحين

ذكر وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، إدوارد ياو، أن حكومته تعتزم تقديم حوافز نقدية لشركات السياحة المحلية بقيمة 100 مليون دولار هونج كونج، لتوزيعها على السائحين لهدف تنشيط السياحة.

وأضاف أن الحكومة ستمنح كل سائح يزور المدينة عبر شركة سياحة 100 دولار هونج كونج (الدولار الأمريكي يعادل 84ر7 دولار هونج كونج)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وستستمر هذه الخطة لمدة أربعة أشهر بدءا من نوفمبر المقبل بحسب ما نشرت "الالمانية"، ويتوقع أن يستفيد منها نحو 850 ألف سائح، حسب المصدر نفسه.