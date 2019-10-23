«صندوق النقد» لـ"الاقتصادية": ندعم مواصلة الإصلاحات السعودية .. وتوقعاتنا للنمو في الاتجاه الصحيح

أكد لـ"الاقتصادية" تيم كالين؛ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية، دعم الصندوق للمملكة في مواصلة إصلاحاتها، مبينا أن عليها المضي قدما لاستكمال الإصلاحات كافة؛ سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية؛ نظرا لأن الإصلاح الاجتماعي يدعم الإصلاح الاقتصادي.

وقال كالين؛ إن النمو السعودي يسير في الاتجاه الصحيح، إذ توقع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 في المائة في 2019.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تدعم الدولة في زيادة الموارد الاقتصادية والتوسع في الإنفاق الحكومي، مع تصميم برامج لمساعدة محدودي الدخل، على غرار برنامج "حساب المواطن".

ونوّه إلى أن القضاء على البطالة في المملكة يستلزم تدريب الشباب والفتيات على المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، ودفعهم إلى تفضيل العمل في القطاع الخاص.

وعدّ أن القوانين والتنظيمات الجديدة؛ كفتح الاستثمارات الأجنبية والمشاريع السياحية والترفيهية ستسهم في توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة.

وضم الصندوق السعودية ومصر إلى قائمة الدول العشرين المتوقع استمرار النمو فيها في 2024؛ لتكون مسؤولة عن نحو 78.5 في المائة من الاقتصاد العالمي منه.

ومن الدول التي وضعها الصندوق، الهند بنسبة 15.5 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 9.2 في المائة، إضافة إلى إندونيسيا والمكسيك وباكستان، فيما تصدّرت الصين المركز الأول في النمو بنسبة 28.3 في المائة، بانخفاض عن 2019 بنسبة 32.7 في المائة.

وأثنى الصندوق على الإصلاحات التي نفذتها المملكة أخيرا التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والدخل وتوليد الوظائف، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي تسعى لتقوية الأنظمة القانونية وتحسين بيئة الأعمال.

ووصف الصندوق التوصيات التي يطرحها بأنها في إطار الإصلاحات التي تتخذها الحكومات وتهدف للوصول إلى الاستدامة المالية باتباع أفضل الممارسات التي تضمن الاستمرار في الإصلاحات وتحسين الكفاءة في إدارة المال العام وتحفيز النمو الاقتصادي.