السعودية أكبر مورد للنفط إلى الهند في سبتمبر بـ 823.5 ألف برميل يوميا

حلت السعودية محل العراق في شهر سبتمبر الماضي، أكبر مورد للنفط إلى الهند، بعد غياب عن الصدارة نحو 13 شهرا، بحسب بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن نقلت عنها "رويترز".

وتراجعت واردات الهند من النفط الخام إلى أقل مستوياتها في ثلاثة أعوام في سبتمبر إلى 3.82 مليون برميل يوميا، مع تقليص بعض شركات التكرير المشتريات بسبب إغلاقات لأعمال صيانة أو ترقية أنظمة الوقود.

وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط في سبتمبر عن أربعة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ يونيو 2016 لتقل نحو 18.7 في المائة عن أغسطس و8.4 في المائة عنها قبل عام.

وقال إحسان الحق، المحلل في رفينيتيف، "تراجع الواردات يعود بصفة أساسية إلى أعمال في المصافي، إذ يتعين على شركات التكرير توريد وقود يستوفي المعيار الأوروبي يورو 6 في البلاد بدءا من أول أبريل.. الأمطار الغزيرة وتباطؤ أنشطة البناء والصناعة تقلص الطلب على الوقود المكرر".

وصدرت السعودية نحو 823.5 ألف برميل من الخام يوميا للهند في سبتمبر مقابل 821 ألف برميل من العراق التي استوردت منها كميات قياسية في أغسطس.

وقال إحسان الحق، "بخفض سعر البيع الرسمي جذبت السعودية مزيدا من العملاء مقارنة بالآخرين، وهم يواصلون تلبية الطلب حتى بعد هجوم المنشأتين".

وكانت السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى آسيا 0.75 دولار للبرميل مقارنة بخفض العراق سعر خام البصرة الخفيف 0.4 دولار للبرميل.

وحلت الإمارات في المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة الخام إلى الهند في سبتمبر بعد فجوة سبعة أشهر، لتهبط نيجيريا إلى المركز الرابع الذي احتلته فنزويلا في أغسطس، علما أن الإمارات كانت خامس أكبر مورد في الشهر السابق.