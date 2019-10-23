«نمو» تقفز 225 نقطة بتداولات قيمتها 11 مليون ريال

قفزت السوق الموازية "نمو" 6 في المائة كاسبة 225 نقطة؛ لتغلق عند 3968 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 80 في المائة إلى 11 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 84 في المائة إلى 581 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 89 في المائة إلى 790 صفقة. وارتفعت جميع الأسهم المتداولة وتصدرها "أبو معطي" 13 في المائة؛ ليغلق عند 17.90 ريال، يليه "الكثيري" 11.11 في المائة ليغلق عند 70 ريالا، وحل ثالثا "الصمعاني" 10 في المائة ليغلق عند 49.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 3.6 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 2.2 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 1.8 مليون ريال.