المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المكلف يدشن معرض البنك الأهلي للتمويل العقاري

دشن منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المكلف، معرض البنك الأهلي للتمويل العقاري 2019، الذي يقام حاليا في مجمع "رد سي مول" في مدينة جدة، كما شهد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المكلف إجراءات تنفيذ أول عملية بيع فورية في المعرض، بحضور ريس بن محفوظ رئيس منتجات الأفراد في البنك الأهلي، وسعود باجبير رئيس مصرفية الفروع في البنك الأهلي، ونضال عالم مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة.

ويشارك في المعرض عديد من كبريات الشركات والمطورين العقاريين في المملكة لتقديم "منتج وحدة تحت الإنشاء" بعروض خاصة والحصول على الموافقة والتنفيذ الفوري أثناء الوجود في المعرض. ودعا البنك عملاءه وأفراد المجتمع الباحثين عن فرص لامتلاك وحدة سكنية تحت الإنشاء، سواء فيلا أو شقة سكنية، إلى زيارة المعرض للمساهمة في خدمتهم بأفضل وأسرع نظم التمويل والسداد.

وجاء تنظيم البنك الأهلي لـ"معرض الأهلي للتمويل العقاري 2019" تأكيدا على استمرار دعمه للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، وذلك يأتي في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية في المملكة، حيث شهدت محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري في البنك بنهاية الربع الثالث للعام الحالي نموا 41.6 في المائة، بقيمة تمويل تتجاوز 31.5 مليار ريال من خلال تقديم تمويل عقاري لأكثر من 42 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم على السداد.

ويأتي التمويل البنكي مساندا لحركة نمو قطاع الإسكان، ما ينعكس على نمو محافظ البنوك التمويلية، وفي مقدمتها البنك الأهلي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل العقاري في القطاع المصرفي، كما أن البنك قام بتمويل 15.8 ألف أسرة بنهاية أيلول (سبتمبر) 2019 ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.