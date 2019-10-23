مصرف الراجحي يسهم في رفع درجة الوعي المالي في الجامعات

نظم مصرف الراجحي من خلال إدارة مكافحة الاحتيال في المصرف بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجامعات في الرياض خلال هذا العام، حملة توعوية بعنوان "الوعي المالي وثقافة الادخار"، حيث انطلقت الحملة التوعوية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وتم البدء في تنفيذها، لتتم تغطية عدد من الجامعات في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) منها جامعة اليمامة، جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود.
وتأتي هذه الحملة نتيجة لاهتمام المصرف برفع درجة الوعي المالي لدى الجميع، والتنبيه إلى المخاطر التي قد يتعرض لها عملاء المصارف والبنوك من خلال عمليات الاحتيال المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يترتب عليها عواقب وخيمة، إذا تفاعل أصحاب الحسابات بحسن نية مع هؤلاء المحتالين سواء من خلال التحويل المباشر، أو من خلال نشر البيانات الخاصة بأصحاب الحسابات.
يذكر أن مصرف الراجحي ينفذ هذه الحملة للسنة الثالثة على التوالي، إيمانا منه بالدور المنوط به في تبني مثل هذه النشاطات، وسعيا منه إلى المشاركة في البرامج التوعوية التي تسهم - بإذن الله - في تقليل المخاطر، حيث نظم المصرف العامين الماضيين هذه الحملة في عدد كبير من المدارس المتوسطة والثانوية تجاوزت الـ30 مدرسة، كما حرص المصرف على تفعيل تطوع الموظفين في شتى المجالات الاجتماعية والحملات التوعوية، لتعزيز علاقة الموظفين بالمجتمع وتعزيز علاقة المصرف أيضا بالموظفين والمجتمع.
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