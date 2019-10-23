جنة دلمون تحصد جائزة أفضل الحدائق المائية على مستوى العالم

أعلنت جنة دلمون المفقودة أكبر حديقة مائية في البحرين، حصولها على جائزة الأفضل، حيث تم تصنيفها في الدرجة الـ11على مستوى العالم للمتنزهات الترفيهية من ترتيب أدفيزر، وهو أكبر موقع للسفر والسياحة، ويتم الاختيار عبر تصويت مرتادي الحديقة ووفق عملية حسابية، تأخذ في الحسبان كمية ونوعية التعليقات والتقييمات للمتنزهات والحدائق المائية في جميع أنحاء العالم، وجمعت على مدى فترة 12 شهرا، ويشرف على هذه الاختيارات مجموعة دولية، وقد حققت جنة دلمون المفقودة موقعا متميزا أيضا في العام بين أقرانها في الشرق الأوسط.

وقد حصدت سابقا الأفضل حيث حصلت على الدرجة العاشرة على مستوى الشرق الأوسط، وتضم الحديقة جنة دلمون المفقودة المائية أكثر من 20 مرفقا من الألعاب المائية، إضافة إلى التوسعات التي تمت في جميع أرجاء الحديقة.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل إبراهيم مدير التشغيل، "نحن فخورون حقا بهذا الإنجاز الكبير، فإنه يعكس حقيقة ما وصلت إليه جنة دلمون من تقدير من مرتاديها، وتعد الجائزة تعبيرا صادقا لما تشكله الحديقة بصفتها معلما مميزا في خريطة السياحة في مملكة البحرين، فقد حرص القائمون على إنشائها على أن تكون مرفقا يسهم في تعزيز قطاع السياحة". وأضاف إسماعيل أن هذه الجائزة هي نتيجة العمل الجاد للفريق ومجهود وتفان من العاملين، لتقديم أفضل خدمة إضافة إلى "الوعد الذي قطعناه على أنفسنا لسكان مملكة البحرين وجميع مرتادي الحديقة بتوفير الخدمات والمرافق التي ترقى إلى العالمية من حيث السلامة ومتعة الترفيه العائلي والخصوصية".

وفي سياق متصل قال إسماعيل، "نحن في جنة دلمون المفقودة نسعى إلى تعزيز الترفيه والمتعة، حيث نعمل على تقديم البرامج الترفيهية المملوءة بالمرح طوال الموسم، آخذين في الحسبان كل المناسبات التي يحتفل بها سكان مملكة البحرين والأعياد، وقد راعينا أيضا أن يصل الترفيه إلى تراث الثقافات الأخرى، حيث نراعي وفق برامجنا السنوية المناسبات، التي يهتم بها جنسيات الوافدين من سكان مملكة البحرين والزائرين، ففي هذه الأيام تقرر الاحتفال بعيد الأنوار ديوالي للجالية الهندية"، وقد تقرر عرض برنامج ضخم من الفقرات والفرق الموسيقية من الهند والفقرات ذات العلاقة بالعيد للكبار والصغار، وكذلك قد خصص يوم مع بداية تشرين الثاني (نوفمبر) للاحتفال مع الجالية الفلبينية وتقرر برنامج يعج بالفقرات الترفيهية والمسابقات والفرق الفلبينية، إضافة إلى اختيارات غير محدودة من الطعام والمرطبات، حيث المطاعم المنتشرة في أرجاء الحديقة.