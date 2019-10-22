أظهر التقرير الدوري الصادر عن بنك كندا المركزي اليوم ارتفاع مؤشر ثقة الشركات في كندا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.4 نقطة مقابل سالب 0.1 نقطة خلال الربع الثاني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك المركزي الكندي القول إن هناك "تحسنا طفيفا" في ثقة الشركات ككل، مضيفة أن الطلب الأجنبي "يواصل دعم آفاق الصادرات، رغم تضرر هذه الصادرات نسبيا من التوترات التجارية الدولية".

في الوقت نفسه تتوقع أغلبية الشركات التي شملها مسح البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم في كندا بين 1% و 2%، في حين تحسنت وتيرة الاستثمار والتوظيف خارج أقاليم كندا غير المنتجة للطاقة.

وقالت أقلية من الشركات إنها تتوقع "ركودا بسيطا في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

ووصل مؤشر رأي الشركات بشأن المبيعات المستقبلية عند مستوى 23 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو نفس مستواه في الربع الثاني. وتشير القراءة الإيجابية لهذا المؤشر إلى توقع زيادة معدل نمو المبيعات في المستقبل.

وارتفع مؤشر رأي الشركات بشأن الاستثمار في الآلات والمعدات إلى 28 نقطة مقابل 20 نقطة خلال الربع الثاني، فيما تراجع مؤشر الرأي بشأن التوظيف إلى 31 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 36 نقطة خلال الربع الثاني.