ارتفعت "وول ستريت" عند الافتتاح بعد أن حدت مجموعة من إعلانات الأرباح الإيجابية من المخاوف حيال النمو المحلي وتداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية، بينما دعم ارتفاع في سهم "بيوجن" قطاع الرعاية الصحية. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 22.79 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة ليصل إلى 26850.43 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3010.73 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 25.14 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 8188.12 نقطة.
من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية مع إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط ترقب تطورات "بريكست".
وقاد قطاع النفط والغاز مكاسب البورصات الأوروبية حيث ارتفع بنحو 1.3 في المائة، في حين تراجعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 1 في المائة.
وترقب المستثمرون تصويتا حاسما للبرلمان البريطاني بشأن صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتقدمت الحكومة البريطانية بطلب تمديد موعد "بريكست" النهائي المحدد في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، بعدما قرر المشرعون في المملكة المتحدة تأجيل التصويت على اتفاقية الخروج.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.09 في المائة، كما صعد مؤشر كاك الفرنسي 0.2 في المائة. وزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0.7 في المائة، فيما استقر مؤشر داكس الألماني عند 12754 نقطة.
- "وول ستريت" ترتفع بفضل أرباح إيجابية .. وسهم "بيوجن" يدعم "الرعاية الصحية"
- الأسهم السعودية تصعد 1.4 % .. إشارات فنية إيجابية
- تقارير متباينة لنتائج الشركات تقيد مكاسب الأسهم الأوروبية
- أزمة حادة في البنوك الهندية .. إضراب 300 ألف عامل بسبب خطط الاندماج
- المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في نوفمبر
- مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- العالمية
- "وول ستريت" ترتفع بفضل أرباح إيجابية .. وسهم "بيوجن" يدعم "الرعاية الصحية"
أسواق الأسهم- العالمية
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- "البيئة" و "التحلية" تتفقان على زراعة 5 ملايين شجرة بنهاية 2030 تستخدم مياه الصرف المجددة
- طرح أغلى دواء في العالم.. الجرعة بـ2.1 مليون دولار
- الودائع في النظام المصرفي عند أعلى مستوياتها منذ 27 عاما.. بلغت 1.7 تريليون ريال
- عادل الجبير: مقتنعون بتورط إيران في هجمات أرامكو
- «العمل» ترفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية
- أثرياء العالم يصلون إلى 46.8 مليون.. والصينيون يتخطون الأمريكيين لأول مرة
- على غرار المخدرات.. مصحات لعلاج إدمان الهواتف الذكية
- "فولوكوبتر" الألمانية تطلق أول تاكسي جوي في العالم في سنغافورة
أضف تعليق