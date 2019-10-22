"وول ستريت" ترتفع بفضل أرباح إيجابية .. وسهم "بيوجن" يدعم "الرعاية الصحية"

ارتفعت "وول ستريت" عند الافتتاح بعد أن حدت مجموعة من إعلانات الأرباح الإيجابية من المخاوف حيال النمو المحلي وتداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية، بينما دعم ارتفاع في سهم "بيوجن" قطاع الرعاية الصحية. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 22.79 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة ليصل إلى 26850.43 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3010.73 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 25.14 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 8188.12 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية مع إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط ترقب تطورات "بريكست".

وقاد قطاع النفط والغاز مكاسب البورصات الأوروبية حيث ارتفع بنحو 1.3 في المائة، في حين تراجعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 1 في المائة.

وترقب المستثمرون تصويتا حاسما للبرلمان البريطاني بشأن صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت الحكومة البريطانية بطلب تمديد موعد "بريكست" النهائي المحدد في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، بعدما قرر المشرعون في المملكة المتحدة تأجيل التصويت على اتفاقية الخروج.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.09 في المائة، كما صعد مؤشر كاك الفرنسي 0.2 في المائة. وزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0.7 في المائة، فيما استقر مؤشر داكس الألماني عند 12754 نقطة.