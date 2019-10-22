تقارير متباينة لنتائج الشركات تقيد مكاسب الأسهم الأوروبية

قيدت تقارير متباينة لنتائج الشركات مكاسب الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في حين أعطى تراجع الجنيه الاسترليني دفعة للمؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية المثقل بشركات التصدير ليتفوق على أداء نظرائه في أوروبا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة فقط بينما قفز المؤشر فايننشال تايمز 0.7 بالمئة. وأغلق المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك الفرنسي على ارتفاع طفيف.

ومن بين القطاعات الرئيسية، أغلق مؤشر البنوك الأوروبية مستقرا بعد أن أعلن بنك يو.بي.اس السويسري عن هبوط بنسبة 16 بالمئة في أرباحه الصافية للربع الثالث.

وصعد مؤشر قطاع السيارات وأجزائها 0.8 بالمئة بقيادة مكاسب لأسهم كونتيننتال بعد أن حجزت المجموعة الهندسية الألمانية 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار) لمخصصات انخفاض القيمة مشيرة إلى تباطؤ نمو إنتاج السيارات.