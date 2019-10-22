أزمة حادة في البنوك الهندية .. إضراب 300 ألف عامل بسبب خطط الاندماج

بدأ نحو 300 ألف من العاملين في بنوك الدولة في الهند إضرابا عن العمل، اعتراضا على خطط الحكومة لدمج بنوك ضمن مساع إلى تقوية ميزانياتها.

ووفقا لـ"رويترز"، تعهدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بخفض عدد البنوك المملوكة للدولة إلى 12 من 27 في 2017، لتثور مخاوف من فقدان وظائف. وفي ظل خطة الترشيد الحالية، ستندمج عشرة بنوك لتصبح أربعة فقط.

وجاء في بيان لاتحاد العاملين في البنوك "تسمي الحكومة ما حدث اندماجا، لكنه في الواقع عملية قتل بدم بارد لستة بنوك".

تحوز بنوك الدولة نحو ثلثي الأصول المصرفية في البلاد، ولها نصيب الأسد من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي البالغ حجمها 150 مليار دولار.

وعانى القطاع عمليات إقراض جامحة في الفترة من 2006 إلى 2011 حين كان الاقتصاد ينمو بسرعة.

وأضرب العاملون في جميع أنحاء البلد وانضموا لمسيرات احتجاج، وقال العاملون إن خدمات مثل الإيداع والسحب النقدي وعمليات المقاصة للشيكات المصرفية وعمليات الصراف الآلي تأثرت.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال الهندي أبهيجيت بانيرجي، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، إن قطاع البنوك الهندي يعاني أزمة حادة.

وأضاف أنه على الحكومة دراسة خفض حصتها في البنوك الحكومية إلى أقل من 51 في المائة.

ونقلت "بلومبيرج"، عن بانيرجي القول في مؤتمر صحافي في نيودلهي أمس، إن الخوف من السلطات الحذرة يجعل البنوك الحكومية تخاطر بصورة أقل.

والتقى بانيرجي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقر إقامته.

وكتب مودي تغريدة بعد اللقاء قال فيها، "لقاء رائع مع الفائز بجائزة نوبل أبهيجيت بانيرجي. ولعه بتمكين الإنسان واضح بصورة كبيرة. أجرينا حوارا صحيا ومكثفا بشأن عدد من القضايا. الهند فخورة بإنجازاته".

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قد أعلنت فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي والفرنسية إستير دوفلو والأمريكي مايكل كريمر بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019.

وذكرت لجنة الجائزة أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فاعلية لتحسين صحة الطفل.