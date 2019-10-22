المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في نوفمبر

قالت مسؤولة بارزة بوزارة المالية اليوم إن المغرب يخطط لإصدار سندات دولية بحوالي مليار دولار في نوفمبر، لكنه سينتظر قبل أن يقرر القيمة المحددة والعملة وموعد الإصدار.

وأبلغت فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية مؤتمرا صحيفا عقد لمناقشة خطة ميزانية الحكومة للعام 2020 أن الرباط تدرس أن تكون عملة الإصدار إما الدولار الأمريكي أو اليورو.

وفي وقت سابق هذا الشهر رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على تصنيفها الائتماني للبلاد عند (‭BBB‬).

وقال وزير المالية محمد بنشعنون في المؤتمر الصحفي إن المغرب يستهدف عجزا في الميزانية عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020 وهى نفس النسبة التي يستهدفها للعام 2019، مؤكدا بذلك أرقاما أوردتها تقارير.

ويتوقع المغرب نموا اقتصاديا عند 3.7 في المائة العام القادم بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند سبعة ملايين طن وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.

وقال البنك المركزي وصندوق النقد الدولي إنهما يتوقعان أن يبلغ النمو هذا العام 2.7 في المائة بعد تضرر المحاصيل الزراعية من موسم أمطار ضعيف.

