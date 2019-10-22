مسابقة توعوية لترشيد الطاقة في الرياض والدمام وجدة

ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضمن حملة #اختر_لونك مسابقة توعوية تفاعلية في الرياض من 20 - 26 أكتوبر وفي الدمام من 28 أكتوبر 3 نوفمبر وفي جدة من 5 - 11 نوفمبر وسيقام ضمن فعالية المسابقة التوعوية معرض توعوي مصاحب يشرح بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة ومسابقات متنوعة.

وتأتي هذه المسابقة بعد أن تم تغيير شكل بطاقة كفاءة الطاقة من النجوم إلى المستويات حيث بدأ التطبيق الألزامي على المصانع المحلية والمنافذ الجمركية في أكتوبر العام الماضي 2018، كما بدأت الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة من بداية شهر سبتمبر للعام 2019.

وحدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات وتتمحور الأهداف في هذه الجوانب : تسهيل قراءة البطاقة، والتوافق مع الممارسات الدولية ورفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية وتوحيد هوية بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات.