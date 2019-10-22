الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام: قطاع البنوك الهندي يعاني من أزمة حادة

قال الهندي أبهيجيت بانيرجي، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، إن قطاع البنوك الهندي يعاني من أزمة حادة. وأضاف أنه على الحكومة دراسة خفض حصتها في البنوك الحكومية إلى أقل من 51 %.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بانيرجي القول في مؤتمر صحفي في نيودلهي اليوم إن الخوف من السلطات الحذرة يجعل البنوك الحكومية تخاطر بصورة أقل. وقد التقى بانيرجي اليوم برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقر إقامته.

وكتب مودي تغريدة بعد اللقاء قال فيها " لقاء رائع مع الفائز بجائزة نوبل أبهيجيت بانيرجي. ولعه بتمكين الانسان واضح بصورة كبيرة. أجرينا حوارا صحيا ومكثفا بشأن عدد من القضايا. الهند فخوره بإنجازاته".

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قد أعلنت فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي والفرنسية إستير دوفلو والأمريكي مايكل كريمر بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام .2019

وذكرت لجنة الجائزة أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل.