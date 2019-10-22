بريطانيا تلغي القيود المفروضة على الرحلات الجوية لمدينة شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم إلغاء القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ المصري والمملكة المتحدة.

وأرجعت الحكومة ذلك إلى "تحسن التدابير الأمنية في المطار والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر بشأن أمن الطيران".

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا يعني أن شركات الطيران التجارية يمكنها الآن تشغيل خطوط إلى ومن المطار.

وكان تم تعليق الرحلات المباشرة بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ في أعقاب تحطم طائرة كانت متوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج بروسيا في أكتوبر من عام 2015 . وكانت السلطات الروسية أكدت أن تحطم الطائرة ناجم عن عمل إرهابي.