الإفراط في غسل الوجه يمكن أن يضر البشرة

لطالما نصح الخبراء بأن تنظيف البشرة هو ركن رئيسي للعناية بها ، إلا أن الكثيرين لا يزالون لا يعلمون سبب مثل هذه الأهمية الكبيرة للنظافة، أو أفضل الطرق لفعل هذا.

وقال خبير البشرة وجراح التجميل في مستوصف "بانويل كلينيك"، بول بانويل، لموقع ميرور البريطاني، "الهدف من تنظيف البشرة هو إزالة المكياج والدهون والعرق والملوثات. غير أنه في حين أن النظافة تهدف إلى إزالة هذه الشوائب لمنع ظهور الرؤوس السوداء والحبوب ومساعدة الجلد على أداء وظيفته، من المهم ألا يتم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز" التي يقوم بها الجلد.

ويضيف: "إن هذا مهم نظرا لأن الحاجز الجلدي يعمل كأداة حماية بمنع الميكروبات الخارجية من اختراق الجلد ويحافظ أيضا على رطوبة البشرة بمنع التبخر".

وأوضح بول أن "تنظيف وتدليك البشرة بمنظف بشرة يحفزان أيضا تدفق الدم وهو بمثابة شكل بسيط من التصريف الليمفاوي وكلاهما يساعد الجلد على أن يبدو أكثر انتعاشا وإشراقا"، بحسب ما نشرت "الالمانية".

وفيما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند تنظيف البشرة، ينصح بول "أولا بتجنب المنظفات التي تحتوي على الكحول، حيث أنها تساهم في جفاف وتجريد الجلد من الليبيدات (الشحوم الدهنية) الطبيعية. ولهذا السبب يجب تجنب المناديل المبللة الخاصة بالوجه".

ويقول بول : "للأسباب المذكورة آنفا، يمكن أن يؤثر استخدام المنظف على وظيفة الحاجز التي يقوم بها الجلد ، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل ظهور الحبوب والالتهاب والحساسية وهي نفس الأشياء التي يمكن أن يحلها المنظف الجيد، ولذا يجب اختيار المنظف بعناية".