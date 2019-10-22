الملك يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه اليوم مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية. كما حضره سفير جون أبي زيد أمريكا لدى السعودية وكاتي ويلبرغر مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي وعدد من المسؤولين.