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أسواق الأسهم- السعودية

17 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 69.7 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 17 صفقة خاصة بنحو 69.7 مليون ريال على نحو 1.98 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7832 نقطة، بمكاسب نقطية بلغت 68 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.3 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 98 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

زين السعودية

12.24

140,000

1,713,600

الإتصالات

102

35,948

3,666,696

التعاونية

71

33,178

2,355,638

جرير

150

12,513

1,876,950

وقت اللياقة

74.8

21,798

1,630,490

المواساة

83.5

21,800

1,820,300

ينساب

53.4

26,607

1,420,814

بدجت السعودية

35.75

92,978

3,323,964

سامبا

27.5

775,026

21,313,215

سامبا

27.5

229,628

6,314,770

العربي

22.64

74,582

1,688,536

ساب

30.7

80,848

2,482,034

سامبا

26.85

91,222

2,449,311

الراجحي

60.6

147,291

8,925,835

الأهلي

44

98,555

4,336,420

الأهلي

43.85

53,812

2,359,656

الأهلي

43.85

45,549

1,997,324
 

 

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