17 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 69.7 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 17 صفقة خاصة بنحو 69.7 مليون ريال على نحو 1.98 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7832 نقطة، بمكاسب نقطية بلغت 68 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.3 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 98 مليون سهم.