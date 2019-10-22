تراجع أرباح بنك "يو.بي.إس" بنسبة 16% خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة "يو.بي.إس جروب" المصرفية السويسرية العملاقة اليوم الثلاثاء تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 16% سنويا إلى 1.05مليار دولار، حيث وصلت أرباح السهم الواحد إلى 0.28 دولار بانخفاض نسبته 14% عن أرباح السهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح المجموعة المصرفية خلال الربع الثالث قبل حساب الضرائب 1.35 مليار يورو بانخفاض نسبته 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما نشرت "الالمانية". في المقابل تراجعت أرباح البنك قبل حساب الضرائب وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار بنسبة 18% سنويا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.46 مليار دولار.

كما تراجع صافي أرباح نشاط الإقراض في البنك خلال الربع الثالث إلى 09ر1 مليار دولار مقابل 18ر1 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام السابق .