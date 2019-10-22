"السعودية لصناعة الورق": تعيين سعد الشمري رئيساً لمجلس الإدارة خلفا لدكتور عبدالرحمن آل عبيد

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد ( عضو مستقل) من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة ، وتعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري رئيساً لمجلس الإدارة.

علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين عضو جديد في المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.

وبهذا يتقدم مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد لمشاركته الفاعلة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى دوره البارز في تحقيق أهداف المجلس خلال فترة رئاسته متمنين له دوام التوفيق والنجاح.