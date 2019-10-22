هو مُوَطَّأ الأكناف

معنى مُوَطأ الأكناف: من يُمْكِنِكَ مصاحبته دون أنْ يُؤذِيك، كريم، شَهْم، دَمِث، مِضياف – كما في المعاجم اللغويَّة – وجاء في الحديث الشريف: "أَلا أُخْبِرُكُم بِأَحَبِّكُم إليّ وأَقْرَبِكُم منِّي مجالس يوم القيامة، أحاسِنُكُم أَخْلاقا المُوَطَّؤون أَكْنَافا الذين يَأْلَفُونَ ويُؤْلَفُون"، فـ"مُوَطَّأ" اسم مفعول معناه مُسَهَّل ومُيَسَّر، والكَنَف: جانب الشيء، فهذا المركَّب بحكم المجاز تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل، وشاع استعماله بالمعنى الآنف الذكر فإذا قيل: عاش في كَنَفِه أي تحت رعايته؛ لأنَّ كَنَفَ الشيء: حِضْنُه – فالمعنى مجازي.