المعيوف .. يعود

قد يكون عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال لكرة القدم، خيارا متاحا أمام المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ضمن قائمته الأساسية لمواجهة السد القطري اليوم على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية أمس.

وعانى المعيوف من التواء في مفصل القدم خضع بموجبه لبرنامج علاجي وتأهيلي انتهى أمس الأول.

وكان الهلال قد اختتم تحضيراته أمس بمران مغلق، حيث ركز لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، والتطبيقات التكتيكية، قبل أن يختتمه بمناورة على نصف الملعب وضع فيها لمساته النهائية واطمأن من خلالها على جهازية اللاعبين وفهمهم للاستراتيجية التي سيعتمد عليها أمام السد، وبعدها دخلوا في معسكر مقفول إلى حين موعد المباراة.

يشار إلى أن الهلال كسب السد في جولة الذهاب في الدوحة 4 /1، ويدخل إلى مباراة اليوم بفرص عديدة من أجل التأهل إلى النهائي الآسيوي.