لوشيسكو: تأهلنا لم يحسم

استبعد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن يكون الأزرق قد ضمن بطاقة نهائي دوري أبطال آسيا، وقال استباقا لمواجهة السد القطري، في إياب نصف النهائي "تأهلنا لم يحسم بعد، واللقاء الفاصل أكثر أهمية لأن المنافس يتوافر على لاعبين بجودة عالية، كما أنه يحمل معه الأمل في التعويض، وسنلعب بكامل تركيزنا وقوتنا حتى نتمكن من إنجاز المهمة".

وتابع "نتسلح بالأرض والجماهير، والهلال يمثل السعودية في المحفل الآسيوي، ونتطلع إلى دعم الجميع بالمؤازرة والتشجيع".

من جهته، قال الكوري جانج سو لاعب الهلال "ندرك صعوبة المباراة ولذلك أكملنا استعدادنا لها خلال الأيام الماضية، ونمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وجاهزون للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي".

من جهته، قال الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد "لدينا كامل الحظوظ أمام الهلال، وسننافس حتى الرمق الأخير، ولا مستحيل في كرة القدم، رغم نتيجة الذهاب وافتقاد بعض الأسماء وسنقدم الأداء الأفضل".

وقال أكرم عفيف لاعب السد "تنتظرنا مباراة صعبة، وسنقدم أفضل ما لدينا، ومن المهم أن نكافح حتى آخر دقيقة".