الهلال .. لا يمنعك «سد»

يدخل فريق الهلال لكرة القدم، مواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، متسلحا بالأرض والجمهور والفوز العريض في لقاء الذهاب بـ4 /1.

ويكفي الأزرق، الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بأهداف أقل من فوزه ذهابا، ليضمن مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما لن يتأهل منافسه إلا في حال تمكن من تسجيل أربعة أهداف نظيفة بعد سقوطه في الدوحة.

واستعاد الهلال خدمات حارسه الدولي عبدالله المعيوف بعد أن شارك في تدريب الأمس إلا أن أمر مشاركته بيد مدربه الروماني رازفان لوشيسكو أو يزج بزميله محمد الواكد، لعدم الجاهزية بسبب إصابته بالتواء في مفصل القدم والتي تعرض لها أمام السد ذهابا، إلا أنه سيفتقد اللاعب محمد كنو إثر إصابته في الحوض.

فيما تبدو مهمة السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي، صعبة خاصة أنه سيفتقد خدمات هدافه الجزائري بغداد بونجاح، والمدافع عبدالكريم حسن، للإيقاف.

يشار إلى أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ستلعب في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أرض الفريق المتأهل عن منطقة غرب آسيا، والإياب في الـ24 من ذات الشهر على أرض المتأهل من شرق آسيا.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن أمس عن تقديمه مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال، في حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، متمنيا التوفيق لممثل الوطن في هذه المهمة لتحقيق اللقب.