الهلال والسد .. 8 مقابل 2

تحمل مواجهة فريق الهلال لكرة القدم أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الرقم 14 مع خصمه، والـ35 بينه وبين الفرق القطرية عموما.

وفاز الهلال في 19 مباراة من أصل 34 أمام الفرق القطرية، منها ثماني مباريات على السد، وتسعة تعادلات، وخسر ست مرات "منها مرتان من السد". وسجل الهلال في شباك السد 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط.

ويملك الهلال النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة مع السد، حيث فاز عليه 5 /0 موسم 2014، و4 /1 في المواجهة الأخيرة، و3 /0 موسم 2010.

وستكون هذه هي المرة السابعة للهلال حال بلغ النهائي في تاريخ البطولة، والمرة الثالثة في تاريخ نظامها الحديث الذي بدأ موسم 2002 /2003. وسبق للهلال بلوغ نهائيات 1986، 1987، 1991، 2000، 2014، و2017، وحقق لقب نسختي عامي 1991، و2000. ويبحث الهلال عن الانتصار الأول له في إياب نصف النهائي، حيث وصل لهذا الدور أربع مرات، ورغم تأهله مرتين للنهائي إلا أنه يحسم الانتصار من الذهاب.