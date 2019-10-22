هذال: كل شيء وارد .. احذروا

طالب هذال الدوسري مهاجم فريق الهلال لكرة القدم السابق، بالبحث عن الانتصار فقط أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، بغض النظر عن أي أمور أخرى، محذرا من التراخي والإفراط في الثقة والاستناد لنتيجة مباراة الذهاب 4 /1 وحتى لو كانت كبيرة، خوفا من حدوث المفاجأة، وقال "كل شيء وارد في عالم كرة القدم، وأخشى من المفاجآت لا سمح الله". وأضاف "الفريق الأزرق قطع نسبة 80 في المائة للعبور إلى النهائي، إلا أن عالم كرة القدم لا أمان له، وسيكون دور اللاعبين مهما جدا في تنفيذ كل ما يطلب منهم ومتى ما ركزوا ستسهل المهمة".

وتابع "ليس أمام السد شيء يخسره، وسيبحث عن الفوز، وسيبدأ بالهجوم المبكر لتحقيق نتيجة، ومن هنا يجب أخذ الحيطة والحذر واستغلال المساحات".

وأوضح أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز عالٍ، وقال "الهلال يملك مدربا ذكيا، ولاعبين مميزين لديهم القدرة على تسيير المباراة لمصلحتهم".

وعن الغياب المتوقع للحارس عبدالله المعيوف، رد الدوسري "لا شك أن الحارس الأميز يعد نصف الفريق، والمعيوف غيابه مؤثر، لكن أرى محمد الواكد حارسا جيدا وأعده نجما قادما بقوة في مركز الحراسة وخلال المباريات الماضية كان حضوره جيدا وتعامله مميزا، وثقته في نفسه كبيرة وتعامله مع المدافعين إيجابيا، وهذا يعطي انسجاما وثقة أكثر وأنا شخصيا أتوقع أن يكون الواكد نجما قادما في مركز الحراسة وسيكون له دور مهم".

وبث الدوسري رسالة للاعبي الهلال قائلا "أنتم محل ثقة الجميع، ونجوم كبار، متسلحون بالخبرات والقدرات العالية، وأقول لهم التركيز ثم التركيز ثم التركيز، وبعد توفيق الله سيكون التأهل من نصيبكم".