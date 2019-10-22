بهدف .. جوميز قد يفك الشراكة

أصبح أمام الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، تسجيل هدف واحد لخطف صدارة الهدافين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، منفردا، ما يؤمن له الظفر بالحذاء الذهبي.

ويقف جوميز، في صدارة الهدافين بتسعة أهداف بالاشتراك مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا مهاجم الوحدة الإماراتي، وبفارق هدف عن البرازيلي الآخر جوليانو فيكتور دي باولا لاعب النصر، وهدفين عن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي وجميعهم غادروا، فيما يحتاج الياباني شينزو كوروكي، لاعب أوراوا، الذي يمتلك سبعة أهداف في رصيده إلى هدفين حتى يزاحم جوميز على لقب الهداف إذا لم يسجل المهاجم الفرنسي اليوم.

وتوزعت أهداف المهاجم الفرنسي، في أربعة فرق ـ "هاتريك" في شباك الأهلي، ثلاثة أهداف في شباك الدحيل القطري "مباراتين"، هدفين في السد، وهدف في شباك استقلال طهران الإيراني.

وسبق أن خطف السوري عمر خربين، مهاجم الهلال، لقب هداف البطولة في نسخة موسم 2017، برصيد عشرة أهداف.

وسجل جوميز تسعة أهداف من أهداف الهلال الـ29 في البطولة، حيث جاء محمد الشلهوب ثاني هدافي الهلال في البطولة برصيد ثلاثة أهداف ثم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وعلي البليهي "هدفين"، وهدف لكل من: عبد الله الحافظ، سالم الدوسري، البيروفي آندريه كاريلو، هتان باهبري، البرازيلي كارلوس إدواردو، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد الدوسري، محمد كنو، ياسر الشهراني، نواف العابد، ومحمد البريك.