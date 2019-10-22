«الأصفر» يهدد 7 هلاليين

يتوجب على سبعة من لاعبي فريق الهلال لكرة القدم أخذ الحذر أمام السد القطري اليوم على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تفاديا للحصول على البطاقة الصفراء، التي قد تحرمهم من خوض ذهاب النهائي حال خطفوا بطاقة التأهل. وتنص لائحة البطولة على أن "تلغى البطاقات للفريق المتأهل للنهائي بشرط عدم حصول أي لاعب على بطاقة صفراء ثانية في إياب نصف النهائي". يشار إلى أن اللاعبين المهددين من الهلال، هم: الفرنسي بافيتيمبي جوميز، علي البليهي، ناصر الدوسري، هتان باهبري، محمد كنو، عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ولكل منهم بطاقة صفراء.

وتهدد البطاقات الصفراء في السد كلا من ـ طارق سلمان، سالم الهاجري، بوعلام خورخي، وأكرم عفيف.