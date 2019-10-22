لوشيسكو يبحث عن «النصر 10»

يبحث الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، عن الانتصار العاشر عندما يلاقي السد القطري اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وسجل لوشيسكو الذي تعاقد مع الهلال في الـ30 من حزيران (يونيو) من العام الجاري انتصارات بنسبة 75 في المائة من إجمالي المباريات التي أشرف فيها على الأزرق.

ولعب الهلال تحت قيادة لوشيسكو 12 مباراة، منها سبع في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وخمس في البطولة الآسيوية، حيث فاز في تسع مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر مباراة واحدة كانت أمام الأهلي بهدف في إياب الدور ثمن النهائي، لكنها لم تكن مؤثرة بعدما فاز 4 /2 ذهابا. ونجح الهلال بقيادة لوشيسكو في تسجيل 33 هدفا منها 22 هدفا في الدوري المحلي، فيما تلقت شباكه 11 هدفا منها خمسة في أبطال آسيا. وسجل الهلال مع لوشيسكو سبع نتائج كبيرة من أصل 12 مباراة، حيث فاز على الرائد 5 /0، الأهلي وأبها بالنتيجة نفسها 4 /2، وعلى الاتحاد مرتين بالنتيجة نفسها 3 /1، وعلى السد القطري 4 /1، وعلى ضمك 3 /0.