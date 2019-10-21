ترمب بلهجة متفائلة: تقدم كبير نحو اتفاق تجاري مع الصين

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحديث بلهجة متفائلة بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قائلا للصحفيين في البيت الأبيض اليوم إن البلدين يحققان تقدما كبيرا نحو إبرام اتفاق.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يأمل بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الشهر، سيجري توقيعها بحلول منتصف نوفمبر.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض اليوم، قال ترامب إن قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أسهل إلى حد كبير من قضايا المرحلة الأولى.

وأبلغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الصحفيين أن هدف إدارة ترمب ما زال اتمام المرحلة الأولى بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي ستعقد في 16 و17 نوفمبر. وأضاف أنه مازالت هناك قضايا عالقة تنتظر الحل.