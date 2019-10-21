قدرة الطاقة المتجددة في العالم مرشحة للارتفاع 50 % خلال 5 أعوام

"الاقتصادية" من الرياض

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تزيد قدرة الطاقة المتجددة العالمية 50 في المائة خلال خمسة أعوام، مدفوعة بعمليات تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل والمباني والمنشآت الصناعية.

ووفقا لـ"رويترز" من المقرر أن يرتفع إجمالي قدرة الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة بواقع 1.2 تيرا وات بحلول 2024 من 2.5 تيرا وات العام الماضي، وهو ما يعادل إجمالي قدرة الكهرباء في الولايات المتحدة حاليا.

وأظهر تقرير الوكالة السنوي للطاقة المتجددة العالمية أن الألواح الشمسية ستشكل نحو 60 في المائة من هذا النمو وستشكل منشآت طاقة الرياح البرية 25 في المائة.

ومن المتوقع أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30 في المائة بحلول 2024 من 26 في المائة في الوقت الراهن.

وتكلفة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية هي بالفعل أقل من أسعار الكهرباء بالتجزئة في أغلب الدول.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع تراجع تكاليف التوليد من الألواح الضوئية بين 15 و35 في المائة بحلول 2024، ما سيزيد جاذبية تبني التقنية.

لكن التقرير قال إن هناك حاجة لإصلاحات في السياسة والرسوم لضمان استدامة نمو الألواح الشمسية وتجنب حدوث اضطرابات في أسواق الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقا لـ"الألمانية" يمكن أن تتلقى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دعما جديدا إذا بدأ صناع السياسة حساب الكميات الهائلة من المياه اللازمة لتوليد الكهرباء من أجل الإنارة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الأسبوع الماضي أن دراسة نشرها مركز البحث المشترك في الاتحاد الأوروبي، حثت قادة التكتل على أن يولوا اهتماما أوثق لكميات المياه المستخدمة في المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء من الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية.

ويستلزم الأمر أكثر من 1300 لتر من المياه- وهي كمية تكفي لملء أربعة أحواض استحمام- لتوليد الكهرباء، التي يستهلكها كل مواطن أوروبي يوميا.

وكتب باحثون معنيون بالمياه والطاقة بقيادة دافي فانهام "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التخلص من الكربون وزيادة استخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة يحتاج إلى وضع سياسات تضع في الحسبان استهلاك المياه خلال إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة".

وتستهلك محطات توليد الكهرباء من الفحم والنفط والطاقة النووية 30 في المائة من المياه، التي يتم استهلاكها من أجل إنتاج الكهرباء، التي يستهلكها الأوروبيون، وذلك مقابل 1.7 في المائة يستهلكها توليد الكهرباء من جميع مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة.