وزير الطاقة الأمريكية يعتزم التنحي من منصبه في أول ديسمبر

قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم إن وزير الطاقة ريك بيري، الذي أبلغ الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي أنه سيستقيل أواخر العام الحالي، يعتزم التنحي عن المنصب في أول ديسمبر.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة في رسالة بالبريد الالكتروني "بينما يواصل الوزير بيري العمل تحقيقا لرغبة الرئيس، فإنه ينوي الرحيل عن وزارة الطاقة في الأول من ديسمبر" بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، وجد بيري نفسه محاصرا وسط تحقيق في مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة محتملة لترمب.