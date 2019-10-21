الأسهم السعودية تغلق على تراجع بـ 20 نقطة وتداولات المزاد تقلص الخسائر

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع، بعدما سجلت السوق أمس أعلى مكاسب في نحو 4 أشهر ونصف، ليغلق السوق أعلى من 7760 نقطة.

وتراجع السوق خلال جلسة اليوم بنحو 20.8 نقطة أو ما يعادل 0.27 في المائة عند مستوى 7764 نقطة حيث تراجع السوق بعدما ارتفع لثلاث جلسات متتالية.

وتأثرت حركة المؤشر بتداولات المزاد، حيث قلصت الخسائر النقطية بنحو 31 نقطة، فيما بلغت أحجام التداول خلال فترة المزاد نحو 9.3 مليون سهم.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.4 مليار ريال، تم تداولها على نحو 107.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 95.6 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق بضعط من قطاع البنوك الذي جنى أرباحه بعد عدة جلسات من المكاسب حيث تراجع القطاع بنحو 0.4 في المائة، فيما كان سهم بنك الرياض الأكثر تراجع في القطاع، بينما كان سهم الراجحي الأكثر ضغطا، حيث تراجع بنحو 1 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة عناية للتأمين وكذلك شركة أمانة للتأمين المكاسب و بنحو 9.9 في المائة لكل منهما وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وأتى ثالثا أسهم شركة الاهلية للتأمين بارتفاع 6.3 في المائة ، في المقابل ارتفعت أسهم 79 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 95 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة ينساب التراجعات وبنحو 3.5 في المائة، تلاه أسهم شركة أسمنت تبوك و بنحو 3.2 في المائة، كذلك تراجعت أسهم بنك الرياض للتعليم بنحو 2.4 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 353.4 مليون ريال وكذلك شهد أسهم مصرف الإنماء على نحو 182.2 مليون ريال، وأتى ثالثا أسهم شركة سابك بنحو 155.6 مليون ريال.