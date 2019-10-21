الصين المرشح الأول لاستضافة مونديال الأندية 2021 بنظامه الجديد

كشف مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الصين تعد المرشح الأوفر حظا للفوز بحق استضافة كأس العالم 2021 للأندية وهي أول نسخة تقام بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 24 فريقا. وسيشهد اجتماع مجلس الفيفا المقرر يوم الجمعة المقبل في مدينة شنغهاي الصينية إعلان اسم الدولة المضيفة لأول نسخة من مونديال الأندية بنظامها الجديد والمقررة صيف 2021.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أعلن في مارس الماضي قرار مجلس الفيفا بشأن توسيع حجم مونديال الأندية ليشمل 24 ناديا بداية من 2021 على أن تقام البطولة في الفترة من يونيو إلى يوليو كبديل لبطولة كأس القارات. وقال مصدر بالفيفا اليوم "الصين هي المرشح الأوفر حظا لاستضافة مونديال الأندية (2021) واجتماع الجمعة سيؤكد الأمر".