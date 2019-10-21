دراسة: ارتفاع صافي الدخل في أوروبا بنسبة 3.5 %

ارتفعت دخول الأوروبيين خلال هذا العام بنسبة حوالي 3.5 % مقارنة بالعام الماضي، حسبما أظهرت دراسة أجراها معهد "جي إف كيه" الألماني لأبحاث السوق.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم ، بلغ متوسط دخل الفرد في 42 دولة شملها البحث هذا العام 14739 يورو. وبلغ إجمالي الدخول نحو 10 تريليونات يورو.

وحلت ألمانيا دون تغيير مجددا في المركز الثامن بمتوسط صافي دخل سنوي للفرد يبلغ 23779 يورو.

وتربعت في المرتبة الأولى بفارق كبير إمارة ليشتنشتاين، بمتوسط دخل سنوي للفرد 67500 يورو، وحلت في المرتبة الثانية مجددا سويسرا (42067 يورو).

وتقدمت من المرتبة الرابعة إلى الثالثة لوكسمبورج، بمتوسط دخل سنوي للفرد بلغ هذا العام 35096 يورو. وحلت أيسلندا في المرتبة الرابعة (32988 يورو)، وجاء في المرتبة الأخيرة أوكرانيا بمتوسط دخل صافي للفرد 1830 يورو.

وتوصل معهد "جي إف كيه" إلى نتائجه عبر تقييم الدخول الاسمية المتاحة، ويعني هذا أنها لم تحتسب فيها تأثيرات التضخم.

واستند المعهد في نتائجه إلى بيانات إحصائيات ضرائب الدخل والإعانات الاجتماعية وتنبؤات المعاهد الاقتصادية.