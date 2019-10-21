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أسواق الأسهم- السعودية

9 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 28.7 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 9 صفقات خاصة بنحو 28.7 مليون ريال على نحو 527 ألف سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7721 نقطة، حيث يتراجع السوق بنحو 63 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.8 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.6 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 74.1 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

سدافكو

133

14,500

1,928,500

سدافكو

133

10,500

1,396,500

سدافكو

133

12,000

1,596,000

سدافكو

133

25,000

3,325,000

سدافكو

133

15,000

1,995,000

التعاونية

70.4

116,906

8,230,182

التعاونية

70.4

33,094

2,329,818

سامبا

26.5

207,896

5,509,244

سامبا

26.5

92,104

2,440,756
 
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