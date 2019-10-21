9 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 28.7 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 9 صفقات خاصة بنحو 28.7 مليون ريال على نحو 527 ألف سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7721 نقطة، حيث يتراجع السوق بنحو 63 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.8 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.6 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 74.1 مليون سهم.