ارتفاع أرباح "سدافكو" إلى 65.12 مليون ريال خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" إلى 65.12 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 53.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21%.

وبلغ الربح التشغيلي 66.8مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 55.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 21%.



أما اجمالي الربح فبلغ 176.8مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 145.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 21.22% .

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 123مليون ريال، مقابل 104مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 18.5% .